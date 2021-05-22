Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Güneşli günlerin gelmesi ile birlikte hem terlemeye hem de güneş ışığına bağlı dermatolojik hastalıklarda artış görüldüğünü söyleyen dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş “Maskenin altına örtücü makyaj yapmayın ve maskenizi sık sık değiştirin” uyarısında bulundu. Sıcak havalarda maske kullanımının sivilce ve alerjiyi artırdığını belirten Doç. Dr. Öztaş, “Maske altında kendi nefesimizle bile ısınan, ıslanan cildimizde sivilce ve alerji daha kolay ortaya çıkabiliyor. Maske altına fondöten gibi örtücü makyaj uygulanması da bu durumu kolaylaştıracaktır” dedi.