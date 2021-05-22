Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadelede aşı yaptırma, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu.

"Türkiye’de Çin aşısıyla aşılanan veya koronavirüsle enfekte olup iyileşmiş kişiler, turist olarak Almanya’ya gelebilecek mi?” sorusuna Spahn, şöyle cevap verdi:

“Türkiye halihazırda, çok sayıda enfeksiyon vakası yaşanmaya devam ettiği için yüksek vaka bölgesi olarak geçiyor. Her 100 bin kişide görülen yedi günlük ortalama vaka sayısı yüksek olan risk bölgeleri listesinde yer alıyor. Bu durum, Türkiye’den Almanya’ya girişler açısından direkt karantinaya girilmesi gerektiği ve bu karantinanın, en erken beşinci günde yapılan testin sonucunun negatif olması durumunda sonlandırılabileceği anlamına geliyor."

BİONTECH AŞISI OLANA KARANTİNA ZORUNLULUĞU YOK

Almanya'ya seyahatte karantina koşullarından bahseden Jens Spahn, "AB’de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

Bu durumun BioNTech ile aşılananlar için geçerli oluğunu vurgulayan Spahn, Sinovac aşısının henüz AB’de kullanım onayı almadığını belirtti.

6 ay önce enfekte olduğunu PCR testiyle belgeyenler için de karantina zorunluluğu bulunmadığının altını çizen Almanya Sağlık Bakanı, kendi tatil planları ile ilgili bilgi verdi.

Alışık olunan tatillere ne zaman dönüleceğinin öngörülemediğini söyleyen Jens Spahn, “Geçen yıl olduğu gibi, yine Almanya’da tatil yapacağım. Aşılama, pandemiden çıkış yolunu açıyor. Bu da beni umutlandırıyor. Fakat hâlâ hep birlikte dikkatli davranmaya devam etmemiz gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.