Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon bilim adamları, geçtiğimiz yıl Covid-19 testi pozitif çıkan 250 kişiyi mercek altına alarak enfekte olmuş kişilerde oluşan antikorların kişiyi koruma potansiyeline dair bir bilimsel araştırmaya imza attı. Araştırma sonucuna göre; hafif semptomlar gösteren ya da semptom göstermeyen hastaların yüzde 97'sinde enfeksiyondan 6 ay sonra koronavirüse karşı antikor oluştuğu tespit edildi. Enfeksiyondan 1 yıl sonra ise hastaların yüzde 96'sının antikorları koruduğu belirlenirken, hastalığı daha ağır geçirenlerin ise tamamında 1 yıl sonra dahi antikor gözlendiği belirtildi.

HAFİF SEMPTOMLARDA ORAN YÜZDE 69

Hafif semptomlar gösteren veya hiç semptom göstermeyen hastaların yüzde 69'unun enfeksiyondan 6 ay sonra Güney Afrika mutasyonuna karşı antikor ürettiği tespit edildi. Bu oran Hindistan mutasyonu için yüzde 75, Brezilya mutasyonu için yüzde 81, İngiltere mutasyonu için ise yüzde 85 olarak belirlendi.

Salgının erken evrelerinde Covid-19'dan enfekte olan ancak hastalığı daha şiddetli atlatan kişilerin yüzde 90'ında enfeksiyondan 12 ay sonra dahi 4 mutasyondan herhangi biriyle savaşabilecek düzeyde antikor oluştuğu saptandı.

ARAŞTIRMA SONUCU AŞI GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Araştırma sonucunun salgının ilk günlerinde enfekte olan ve hafif semptomlu hastaların farklı mutasyonlara karşı hala aşılanması gerektiğini ortaya koyduğu belirtildi. Uzmanlar, hastalığı hafif semptomlu geçirenlerin vücudunun hastalığı ağır atlatanlar kadar antikor üretmediğine dikkat çekti.