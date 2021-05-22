Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüsle mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, gerekli çalışmaları kordineli bir biçimde yürütüyor. Yetkililer tarafından, aşının covid-19'a karşı en önemli mücadele kaynaklarıından biri olduğuna dikkat çekilmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin korona ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımda bulunarak, toplumun bu güce güvenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Bakan Koca, paylaşımında "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

"SIRASI GELEN AŞIYI OLMALI"

Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, sırası gelen vatandaşların aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona ereceğini söyleyerek sırası gelen kişilerin aşı olmalarını ve bu güce güvenmelerini önerdi.