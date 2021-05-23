Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet'in haberine göre, Kayseri’de geliştirilen yerli aşı adayı, Covid-19'a karşı yüzde 100 antikor oluşturdu.

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM), aşı grubundaki gönüllülerin kanındaki antikor seviyesini ölçme adına 250 gönüllü üzerinde çalışma yaptı.

RAPOR OLUMLU

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, sürecin tamamlanmasının ardından sonuçları rapor haline getirerek Sağlık Bakanlığı’na gönderdi.

Özdarendeli ve ekibinden edinilen bilgiye göre, gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu öğrenildi. Hatta bazılarında oran beklenenin üzerinde çıktı.

Uzmanlar, verilerin gayet olumlu olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

SON DÖNEMEÇ: FAZ-3

Ay sonunda başlayacak olan faz-3 çalışmaları, aşı adayının ne kadar koruma sağladığını net olarak ortaya çıkaracak olması açısından büyük önem taşıyor.

Faz-3’ün, 10 bine yakın gönüllüyle uluslararası düzeyde yapılması bekleniyor.

Eğer sonuçlar yine olumlu çıkarsa, “acil kullanım onayı” alınabilecek ve seri üretime geçilebilecek.

Özdarendeli, Faz-3’ten de umutlu olduklarını ifade ederek, "Umuyoruz ki yıl sonunda Türkiye aşısına kavuşacak ve insanlarımız yaşamlarına kaldığı yerden devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.