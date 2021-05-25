Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yirmi yıl öncesinde yüzde 3-5 oranında görülen alerji hastalıklarının günümüzde iki üç kat atış göstererek yüzde 10-15 gibi bir orana çıktığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte solunum yolu alerjilerinin tetiklendiğine dikkati çekti. “Evinizi babaannenizin temizlediği gibi temizleyin” diyen Prof. Dr. Sarıçoban alerjiye karşı alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

¥ Gereksiz antibiyotik kullanmayın.

¥ Çocukları işlenmiş, paketli, boyalı, kıvam artırıcı içeren besinlerden uzak tutun.

¥ Çocukları, alerjen ve enfeksiyonlarla daha kolay karşılaşabilecekleri kreş, alışveriş merkezi gibi ortamlara mümkünse erken yaşlarda sokmayın.

¥ Pandemi döneminde el temizliğinizi el dezenfektanı yerine su ve sabunla yapın.

¥ Ev temizliğinde güçlü kimyasal çözücüler, çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanlarının kullanılmasından mümkün olduğunca kaçının. Yapamıyorsanız en az miktarda düşük güçtekileri kullanıp ek durulama yaparak deterjanları olabildiğince uzaklaştırın.

¥ Mikroplastiklerin vücuda girmesi de alerjik hastalıkları artırır. Bu sebeple mikroplastik içeren besinler, plastik pişirme, saklama poşetlerinden uzak durun.

¥ Ev tozu akarı-mite alerjisi varsa yün, kuş tüyü yatak, yorgan, yastık, yün halı, kalın perdeler kullanmayın. Nevresim kılıflarını haftada bir 60 derecenin üzerinde yıkayın.

¥ Ev içi nem oranını yüzde 30-50 arasında tutun.

¥ Evde tüylü hayvan beslemeyin.

¥ Polen mevsiminde sabahtan öğlen saatlerine kadarki sürede camlarınızı açmayın.