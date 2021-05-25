Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünya Tiroit Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Endokrilonoji ve Metabolizma Derneği Tiroit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu, sofra tuzlarının iyotlanması sayesinde şehir merkezlerinde iyot eksikliği probleminin büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek bu durumun Anadolu’da hâlâ önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin iyot eksikliği bölgesinde yer aldığını ve “guatr ülkesi” olduğu konusunda uyarı yapan Prof. Dr. Akarsu, “İyot tiroit hormonunun üretimi için gerekli bir maddedir. İyot eksikliğinde yeterli miktarda tiroit hormonu üretilemiyor. Bu da başta büyüme gelişme geriliği olmak üzere çeşitli tiroit hastalıklarının gelişmesine sebep oluyor. Ülkemizde yetersiz olan iyotu yerine koyabilmek için mutlaka iyotlu tuz tüketilmelidir. Rafine edilmeyen, içeriği net olarak bilinmeyen veya diğer katkı maddelerinin tabii veya suni olarak eklendiği, kaya tuzu, gurme tuzları gibi tuzların kullanılmasını tavsiye etmiyoruz” dedi.