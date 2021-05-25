Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, koronavirüsün yoğun bakıma yatış ve ölümle sonuçlanan etkisinden korunmada kilo vermenin önemini ortaya çıkardı. Yaklaşık 18 aydır dünyayı sarsan koronavirüs enfeksiyonundan en çok etkilenen kesimin obezler olduğunu söyleyen Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, “Pandeminin ilk günlerinden itibaren yapılan çalışmalar hastaneye yatanların yarısından fazlasının fazla kilolu kişiler olduğunu gösteriyor. Mayıs başında yayınlanan yeni bir çalışma, Covid-19’un obez erkekleri, obez kadınlardan daha fazla etkilediği, beden kitle indeksi 35 ve üzeri olan erkeklerde ölüm oranın normal kilodaki erkeklere göre 2,3 kat daha fazla, beden kitle indeksi 40 ve üzeri olan kadınlarda ise normal kilodaki kadınlara göre 1,7 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı” dedi.

GENÇ OBEZLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi’nin basın toplantısında yaptığı konuşmada obezite derecesi ile hastaneye yatış, yoğun bakımda kalma, solunum cihazına bağlanma ve ölüm oranlarında yakın ilişki olduğunu anlatan Prof. Dr. Füsun Saygılı, beden kitle indeksindeki her birim artışın ölüm riskini yüzde 4 artırdığını belirtti. Prof. Dr. Saygılı, “İngiltere'de 20-99 yaşları arasındaki yaklaşık 7 milyon kişinin sağlık kayıtları incelenerek yapılan ve Lancet Diyabet ve Endokrinoloji’de yayımlanan bir başka çalışma da aşırı kilonun şiddetli Covid-19 riski üzerindeki etkisinin 20-39 yaşları arasındaki gençlerde en yüksek düzeyde olduğunu gösterdi. Genel olarak bakıldığında Covid-19, yaşlılarda daha ağır seyrediyor. Covid-19’da genç olmak bir avantaj gibi görünse de normal kilonun üzerindeki gençler için bu durum söz konusu değil. Obezitesi olan gençlerde Covid-19 görülme sıklığı artıyor” diye anlattı.

Obezitenin damarlarda iltihaplanmaya sebep olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saygılı, obez kişilerde aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları, diyabet, böbrek problemleri ve solunum problemleri de olabileceğini hatırlatarak “Fazla kilonun sebep olduğu yandaş hastalıklar Covid-19’un seyrini daha da ağırlaştırıyor. Bunun yanı sıra aşırı kilonun insülin direnci ve iltihaplanma gibi metabolik değişikliklere sebep olması da vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırıyor” diye konuştu.