Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük araç olarak görülen aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu süreçte ülkeler aşılara eşit olmayan bir erişim sağladı ve dünya genelinde şimdiye kadar 176 ülkede 1.68 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

TÜRKİYE'DE 29 MİLYONA YAKLAŞTI

Çoğu ülke, aşılamanın adaletsiz dağıtımı sebebiyle henüz ilk aşı uygulamasına başlayamadı. Türkiye’de ise bugüne kadar 28 milyon 246 bin 518 doz aşı uygulandı.

Sinovac ve BioNTech aşılarının kullanıldığı Türkiye’de 16 milyon 168 bin 54 kişiye ilk doz, 12 milyon 78 bin 464 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

Uzmanlar, Covid-19 salgınıyla mücadelede aşılanma oranının hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların ardından İstanbul’da sırası gelmesine rağmen aşı olmaya gitmeyenlerin oranının yüksek olduğunu belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama oranının yükseltilmesi ve insanların aşıya getirilmesini söyleyerek, “Aşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef en fazla 20-30 bini doluyor. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82’nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hala yüzde 62.” demişti.

'YAŞ SINIRI AŞAĞI ÇEKİLSİN' ÖNERİSİ

İstanbul’da bugüne kadar 2 milyon 719 bin 715’i ilk doz, 1 milyon 917 bin 993’ü ikinci doz olmak üzere toplam 4 milyon 637 bin 715 kişi aşılandı.

Uzmanlar, aşılanma oranlarının artırılması için yaş sınırının aşağı çekilmesi önerisinde bulundu.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 20-30 bin kişinin randevulara gitmesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, “Bunun nedenleri çok iyi araştırılmalı. Ramazan Bayramı ile birçok kişi İstanbul’u terk etti. Ancak kalanların bir kısmı da aşı karşıtlarının bilim dışı söylemlerinden etkilenmiş olabilir. Dünyada aşı tedarikinde sıkıntı yaşanırken randevuya gitmemek vakit kaybı. Vatandaş vaka sayılarının düştüğünü gördükçe, virüsün bulaşma etkisinin azaldığını düşünüyorsa bu yanlış.” ifadelerini kullandı.

"HEDEF KİTLE 40-60 YAŞ OLMALI"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, aşıda öncelikli hedef kitlenin 40-60 yaş olması gerektiğine dikkat çekerken, vakit kaybetmemek adına yaş sınırının 45’e çekilmesi gerektiğini belirtti. “BioNTech aşısı, üniversite hastanelerine verilmediğinden sadece inaktif Çin menşeili aşı yapılabiliyor." diyen Gönen, "Sinovac’ta birinci doz aşı olmaması gibi bir durum yok. Birçok kişi randevu alıp birinci doz aşısını olabiliyor. Böylelikle sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçükler aşılanabilir.” dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Osman Erk, eylül ayına kadar 120 milyon doz mRNA aşısının geleceğini söyleyerek, "170 bin doz açılıp, 30 bin kişi gidiyorsa bunun sebebi araştırılmalı. Tamamının aşı karşıtlığı olduğunu düşünmüyorum. Bir sorun var, acilen düzeltilmesi gerekiyor. Kamuoyunun sevdiği isimler üzerinden kamu spotları hazırlanmalı.” diye konuştu.

"RANDEVULAR DOLMUYOR"

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Recep Koç, Sinovac aşısı birinci dozuna erişim imkânı olmadığını belirterek, “Randevular dolmuyor ancak elimizde birinci doz Sinovac aşısı bulunmuyor. Şu an için Sinovac birinci dozlara randevu onayı verilmiyor. Vatandaş sisteme girip, randevu alsa da birinci doz olmadığından sırası gelmiyor." dedi.

Sinovac birinci doz sorununun 20 gündür sürdüğünü ve birçok vatandaşın BioNTech yerine Sinovac aşısını yaptırmak istediğini belirten Koç, "Bir kısım vatandaş ise hem çekindiğinden hem de güvensizlikten kaynaklı randevu almadığı gibi, aşıdan da kaçıyor.” dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise, aşı randevusu ve aşılanma oranı arasındaki makasın sebebi üzerine düşünmenin gerekliliğinden bahsederek, "Vatandaş neden randevusuna gitmiyor veya aşı tereddütü yaşıyor? Kapanma sonrası nüfus hareketi oldu ve birçok kişi kent dışına gitti.” ifadelerini kullandı.