Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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53 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın 8 saatlik operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Son dönemde duygu durumunda ve davranışlarında büyük bir değişim yaşadığını söyleyen Şengönüller, bazen çok enerjik bazen de çok yorgun ve kırılgan olduğunu belirterek “Baş ağrılarım vardı. Çocuklarımla selfie çekerken, yüzüm yerine başka bir tarafı çekince bir gariplik olduğunu anladım” dedi. Hareketlerini kontrol edemez hâle gelen Şengönüller’in hastaneye gittiğinde kafa tabanında, göz sinirleri ile hipofiz bezi yanına yerleşen tümör olduğu anlaşıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar tarafından mikrocerrahi yöntemle ameliyat edilen hastanın kafa tabanından 3,5cmx4cm büyüklüğündeki tümörün başarı ile çıkarıldı.