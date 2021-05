Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 pandemisinin en önemli etkilerinden biri de hareketsizlik ve strese bağlı olarak alınan aşırı kilolar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük vücüdumuzda “mutluluk hormonlarının” salgılanmasını artıran yiyecekleri tüketerek hem kilo verebileceğimizi hem de stres duygusunu bastırabileceğimizi söylüyor. Çökkünlük, değersizlik, mutsuzluk, kaygı ve öfke gibi duyguların depresyondaki kişileri tıkınırcasına yeme atağına sevk edebileceğini söyleyen Tuğba Küçük “Bunun en önemli sebebi beyindeki dopamin ve serotonin salgı mekanizmasının bozulmasıdır. Oysa çok iyi bildiğimiz bazı yiyecekleri tüketerek kilo almadan ‘mutluluğun kapısını ardına kadar açmak’ mümkün...” diyor. Buyurun serotonin ve dopamin deposu yiyeceklere...

BAL: Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Sinirleri yatıştırır ve rahatlatır.

MUZ: Meyveler içinde en fazla serotonin salgılatan muzdur. Yine meyvelerden kivi, ananas, erik, greyfurt, mango, tatlı ve sulu kavun da yüksek serum konsantrasyonu içerir.

DOMATES: Domates ve avokado da beyinde serotonini optimal düzeye getirmek için gerekli besin öğelerinden zengindir. Japonya ve Çin’den bir grup bilim insanı, depresyonu önlemede mükemmel bir doğal reçete olarak haftada 2-6 kez organik domates tüketilmesini tavsiye ediyor.

ÇİLEK: C vitamini ve çeşitli minerallerden zengin olan çilek serotinini artırır. Mevsiminde günde 6-8 adet çilek tüketmek daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Mısır, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, ıspanak, kuşkonmaz gibi yeşil yapraklı sebzeler serotonince zengindir. Her türlü iltihaba iyi gelen bu bitkiler aynı zamanda içerdikleri A, C, E, K vitaminleri, fitokimyasallar ve minerallerle bazı depresyon vakalarının sebebi olan beynin iltihaplanmasının da önüne geçer.

FASULYE: Mercimek, Nohut, bezelye, maş fasulyesi, lima fasulyesi ve diğer fasulye çeşitlerinin yanı sıra humus, mercimek çorbası ve bu ürünlerle yapılmış besinler de serotonin kaynağıdır.

YOĞURT: Çalışmalar sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan ve vücuttaki sindirim sistemine yardımcı olan bakterilerin, depresyon belirtilerini gerilettiğini ortaya koydu. Ayrıca sütten daha fazla kalsiyum içeren yoğurt, nöronların çalışmasına da yardımcı olur.

TAHILLI EKMEK: B grubu vitamin zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü serotonin üretimine yardımcıdır.

KİNOA: Kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden zengin bir besindir.

HİNDİ ETİ: Protein deposu olan hindi aynı zamanda mükemmel bir triptofan kaynağıdır. Triptofandan zengin besinler, mutluluk hormonunun salgılanmasını destekleyerek kişiyi depresyona karşı korur. Hindinin mutluluk veren etkisinden en iyi şekilde faydalanabilmek için yanında mutlaka bir kompleks karbonhidrat tüketilmelidir.

CEVİZ: Serotonin üretimi için ceviz önemli bir kaynaktır. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yerfıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonini artırabilir.

ANTİDEPRESAN YERİNE KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği yemek rahatlatıp sakinleşmeye yardımcı olurken diğer taraftan içerdiği triptofanla mutluluk verir. 20 gram kabak çekirdeğinde 120 miligram triptofan bulunur. International Journal of Current Research’teki bir çalışma kabak çekirdeğinin zengin triptofan aminoasiti içeriği ile serotonin hormonunun salgılanmasında öncülük ederek vücutta anti-depresan etki gösterdiğini ortaya koydu.

BİR DİLİM ÇİKOLATANIN CAZİBESİNE KİM HAYIR DİYEBİLİR?

Kakao, yüksek oranda serotonin üretimini artıran fenilalanin içerir. Kakaonun depresyon tedavisinde kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Yakında yayınlanan ve 15 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma, son 24 saat içinde bitter çikolata yiyenlerin depresyon yaşama ihtimallerinin yüzde 70 oranında daha azaldığını göstermiş.