Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015-2017 yıllarında 60 şehirde toplu taşıma araçlarından örnekler alan bilim adamları ve gönüllüler, 4 bin 728 numuneyi laboratuvar ortamında inceledi.

10 BİN 923 VİRÜS, 1302 BAKTERİ

Araştırma, şehirlerin mikrobik profillerinin, elde edilen bakteri ve virüslerin tür ve yoğunluğunun büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra metro ve otobüsler dahil birçok toplu taşıttan elde edilen örneklerde, 10 bin 928 virüsün ve 1302 bakterinin bugüne kadar keşfedilmediği belirlendi.

Öte yandan bilim adamları, mikropların, içinde yaşanılan ekosistemin bir parçası olduğunu ve bu durumun korkuya neden olmaması gerektiğini belirtti.

Araştırma, "Cell" dergisinde yayımlandı.

Yeni bakteri cinsi ve türü keşfedildi Bacillus pasinlerensis ve Calidifontibacillus erzurumensis bakterileri litaratüre eklendi.

Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor Bakterilerin "ölüm çığlığının" diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağladığı bildirildi.