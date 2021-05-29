Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, yaptığı açıklamada “Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik” ifadelerini kullanırken yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağı bildirildi.

İNGİLİZ VE HİNDİSTAN VARYANTLARININ KARIŞIMI

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken, “Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı” dedi.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ YENİ VARYANT

Ülkesinde “Sert’ önlemler uygulandığını belirten Long, Vietnam’daki vaka sayılarındaki artışın yeni tespit edilen varyant sebebiyle meydana geldiğine inandığını aktardı.

50 kişide görüldü! İngiliz varyantı Fransa'da mutasyon geçirdi! Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonu olan İngiliz varyantının Fransa'da tekrar bir mutasyon geçirdiği ve 50 kişide görüldüğü açıklandı. Yeni varyanta ise Bourdeaux varyantı ismi verildi.

DAHA HIZLI BULAŞIYOR, ÇOK HIZLI ÇOĞALIYOR

Bakan Long, tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğunu belirtirken, yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığının tespit edildiğini söyledi.

2020 yılının büyük bir bölümünde koronavirüsü başarıyla kontrol altına aldıktan sonra Vietnam’da, son dönemde virüsün yayılma hızı gittikçe artıyor.

Nisan sonundan bu yana ülkedeki 63 şehrin 31'inde yaklaşık 3 bin 600 vaka kaydedilirken bu sayının, pandeminin başından 1 Nisan’a kadar kaydedilen 2 bin 617’nin yarısından fazlasını oluşturuyor.

BioNTech ve AstraZeneca Hindistan varyantında etkili İngiltere’de araştırmalar, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşılarının Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı daha bulaştırıcı İngiltere Başbakanı Johnson tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Hindistan varyantıyla ilgili endişe veren açıklamalarda bulundu.