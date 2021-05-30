Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınması ve buna bağlı olarak nemin de artmasıyla birlikte kenelerin doğal ortamlarına döndüğünü ifade eden Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün pikniğe giden vatandaşları açık renk kıyafet giymeleri konusunda uyardı.

'HAYVANLARI İLAÇLAYIN'

Kenelerin 900’e yakın hastalığı hem insanlara hem de diğer canlılara nakledebileceğini belirten Akgün, hayvan besleyen vatandaşlar için de "Hayvan yetiştiricilerimiz bahçeli ortamlarına veya meraya hayvanlarını çıkardıkları zaman hayvanlarını düzenli olarak keneye karşı ilaçlar ise hayvanlarını ve kendilerini korumuş olurlar” dedi.

Ergül, vatandaşların doğal ortamlardan döndükten sonra kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini söyleyerek, “Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi dediğimiz, insanları hastalığı bulaştırmada lyme dediğimiz ya da babesioz dediğimiz birçok hastalığı bulaştırabilmektedirler. Bu da büyük baş hayvanlarımızda verim kaybına, yetiştiricilerimizin ekonomik kaybına hatta vatandaşlarımızın ölüm derecesine varan hastalıkları nakletmiş olmaktadırlar. Keneler vücuda geldiklerinde diğer canlılar veya vatandaşlar bunun farkına varamazlar. Piknik alanlarınızdan döndüklerinde kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor." dedi.

KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN

Vücutlarına kene yapışan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini söyleyen Akgün, "Kendileri keneyi çıkarmaya çalışmamalıdırlar. Çünkü keneyi çıkarttıkları esnada bilinçsiz bir şekilde çıkartırlarsa kenenin taşımış olduğu enfeksiyonu da kendilerine nakledebilmektedir. Doktor kontrolünde sağlık ocağında çıkartılması en uygun yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Kene, çiftçiyi yoğun bakıma soktu Havaların sıcaklamasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da artmaya başladı. Son tedirgin edici haber Bingöl'den geldi.

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