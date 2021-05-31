Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"AĞIR HASTALIKLARA YAKALANMAYI GÖZE ALMAYIN"

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, tütün ve tütün ürünlerinin birçok hastalığı tetiklediğine dikkat çekerek, "Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın." açıklamasını yaptı.

“Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız." diyen Koca, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı.

Koca paylaştı! Aşılamaya bir grup daha dahil edildi Koca: "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin."

Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.