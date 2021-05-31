Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı bilim adamlarından korkutan bir uyarı geldi. Uzmanlar, küresel ısınmanın neden olacağı tehlikelerden birisinin de sıcaklığı artan göl, nehir gibi tatlı suların 'beyin yiyen amip' olarak da bilinen Naegleria Fowleri gibi organizmalar için daha elverişli bir ortam haline gelmesi olacağını belirttiler.

'Et yiyen bakteri' olarak da bilinen tuzlu su bakterisi Vibrio vulnificus ve tatlı sulardaki Naegleria Fowleri gibi tehlikeli patojenler, küresel ısınma sonucunda suların ısınmasıyla etkisini artırabilir. Endişelerini dile getiren bilim adamları, kuvvetli sellerle birlikte bu tehlikeli patojenlerin üredikleri kirli suların taşınmasını kolaylaşabileceğini ifade ettiler.

ŞEHİRLERİN SU ŞEBEKELERİNE BULAŞABİLİRLER

California Üniversitesi'nden bir araştırmacı, şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerdeki su rezervlerinde yoğun olarak üreme potansiyeli bulunan bu patojenlerin, şehirlerin su şebekelerine karışma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Uzmanlar, küresel ısınma ile bu durumun daha da artabileceğini kaydetti.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR, BURUN YOLUYLA BULAŞIYOR

Beyinde enfeksiyona yol açan ve ölümcül olabilen Naegleria Fowleri'nin burun yoluyla insan vücuduna girdiği belirtiliyor. Genellikle tatlı sularda bulunan bu amip, insandan insana bulaşmıyor.

198 VAKADAN SADECE 4'Ü KURTARILABİLDİ

ABD'deki verilere göre Naegleria Fowleri enfeksiyonlarına nadiren rastlanıyor ancak ülke çapında tespit edilen 198 vakadan sadece 4’ü kurtarılabildi.

Tespit edilen vakaların eğlence amaçlı girilen sulardan, buruna çekilen kirli musluk suyundan ve bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklandığı bildirildi.

​Küresel ısınma sebebiyle yeni tür: Kutup boz ayıları Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kutup ayılarını nesilleri tükenme tehlikesine açık hayvanlar olarak sınıflandırıyor. Tehdidin asıl sebebi de iklim değişikliği.

Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.