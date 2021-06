Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dört yıl süren proje kapsamında 12 bin 185 gence eğitim verildi. 13 ilde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen farklı okullar her ay ziyaret edildi. Türkiye Diyabet Vakfı diyetisyeni tarafından lise birinci sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenme, obezite ve diyabetle ilgili bilgiler verildi ve ilk-son test uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri ölçüldü. Proje sonunda eğitime katılan çocukların kahvaltı alışkanlığı yüzde 41’den yüzde 70’e, yeterli su tüketimi yüzde 35’ten yüzde 59’a, her gün egzersiz yapma alışkanlığı yüzde 15’ten yüzde 37’ye çıktı. Her gün şekerli ve ambalajlı gıda tüketenlerin oranı ise yüzde 42’den yüzde 17’ye düştü.

Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa’da ilk sırada Word Obesity Observatory tarafından en son girilen veriler doğrultusunda Türkiye hala Avrupa’nın en obez ülkesi olma konumunu sürdürürken, aynı zamanda şeker hastalığında da ilk sırada. Yetişkin halkın yüzde 32’sinin obez olduğu Türkiye’de, yine yetişkinlerin yüzde 12’si şeker hastası. Bu oran diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 7-8 civarında.

Fazla kilo çocukların geleceğini çalıyor Uzmanlara göre bugün aşırı kilolu her üç çocuktan biri 20’li yaşların başında hem obez hem de diyabet olacak. Kronik hastalıkları tetikleyen obezite, yol açtığı hastalıklar sebebiyle insan ömrünü de kısaltıyor.