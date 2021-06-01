Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 aşılarıyla ilgili çıkan olumsuz haberler, özellikle de sosyal medyada yayılan dedikodular yüzünden çoğu kişi aşı olmaktan korkuyor ve kaçıyor. Aşı ile ilgili olumsuz efsanelere inanmanın yoğun bakım ya da ölümle sonuçlanabileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Covid-19 aşısı olduktan sonra bazıları kalp krizi geçirdiğini, bazıları tansiyon değerlerinin bozulduğunu, kimileri de Covid-19 pozitif olduğunu iddia ediyor. Sosyal medyada yayılan bu haberlerin doğruyu yansıtmıyor. Aşıdan sonra tansiyon ya da şeker hastası olmazsınız. Kalp krizi gibi bir risk de yok denecek kadar az. Alerjik tepki olabilir ama bu tolere edilebilecek düzeydedir. Aşının kısırlığa sebep olacağı iddiaları da gerçeği yansıtmaz. Tam tersine, Covid-19 enfeksiyonu sırasında oluşabilecek testis iltihabı sonrasında kısırlık meydana gelebilir” uyarısında bulundu.

"Fazla kilo erkeklerde kısırlığa yol açıyor" Fazla kilonun erkeklerde birçok sorunla birlikte kısırlığa da neden olduğu bilgisini veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, Yapılan laboratuvar çalışmaları kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve bu sebeple üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır." dedi.