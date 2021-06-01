Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çalışmaların tek bir sigaradaki nikotinin insan beynindeki nikotin reseptörlerini uyarmaya yeterli olduğunu gösterdiğini söyleyen Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü “Nikotin bağımlılığı ilk sigara ile başlıyor ve ortalama 1 aylık kullanımdan sonra kişi sigara içmediğinde istek belirtileri ortaya çıkıyor. Bu nedenle günde bir tek sigara bile bağımlılık geliştirmek açısından risk oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü, hayatı boyunca toplam 100 tane sigara içmiş olan kişileri sigara bağımlısı olarak değerlendiriyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı: Sigara, Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor Sağlık Bakanlığı, sigaranın Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını belirterek, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi.