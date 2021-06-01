Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanırken, hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor.

TÜRKİYE'DE SIK GÖRÜLÜYOR

Dünyada 30'un üzerinde ülkede görülen hastalıkla Orta Doğu, Asya, Doğu Avrupa ve Afrika'daki bazı ülkelerde yaygın olarak karşılaşılıyor. Türkiye, hastalığın sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Diğer ülkelerde hastalığa yakalananların ortalama yüzde 20-25'i hayatını kaybediyor. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 80'lere kadar çıkarken Türkiye'de ölüm oranı yaklaşık 4-5 olarak belirtiliyor.

Türkiye'de 2018'de KKKA nedeniyle ölüm oranı yüzde 5,64 iken 2020'de yüzde 3,28'e düştü. Bu yıl ise şimdiye kadar 243 KKKA vakası bildirildi, bu kişilerden 13'ü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKALAR BÖLGE BÖLGE DEĞİŞİYOR

Hastalık, Türkiye'de bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu şekilde görülüyor. KKKA vakaları çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşıyor.

Türkiye'de KKKA'ya ilişkin klinik tanımlama, vaka tanımı ve vakalara yaklaşım önerileri belirlendi, mevcut durumun belirlenmesi ve hastaların takipleri için sürveyans sistemi oluşturuldu, vaka yönetimi ve izolasyon önlemleri hazırlanarak illere gönderildi.

HIZLI TEŞHİS İÇİN ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

KKKA'nın görülme sıklığının arttığı dönemlerde hasta sevklerinde sorunlar yaşanmaması ve belirli hastanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla bölge merkezleri oluşturuldu, hastalığın teşhisi için laboratuvar altyapısı güçlendirildi. Kene tutunmasıyla gelen kişiler için yaklaşım ve vaka yönetim algoritmaları hazırlandı.

Hastalığın yoğun görüldüğü illerde kene popülasyonunun azaltılabilmesi için çiftlik hayvanlarında Tarım ve Orman Bakanlığınca kene mücadelesi çalışmaları yürütülüyor, Sağlık Bakanlığınca da bu çalışmalara destek veriliyor.

Sağlık Bakanlığı kene mücadelesine yönelik tedbirlerin alınması için gayret sarf ediyor ve aşı gibi koruyucu uygulamaların geliştirilmesini destekliyor.

KANAAT ÖNDERLERİ HALKI BİLGİLENDİRİYOR

KKKA hastalığı ile ilgili bakanlık çalışmaları bir program dahilinde yürütülüyor. Kişisel korunma önlemlerinin alınması hastalığın kontrolü için oldukça önem taşıyor. Bu nedenle Bakanlık tarafından vatandaşların hastalık ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması çalışmaları yürütülüyor.

Yapılan risk değerlendirmesine göre her yıl yerleşim birimlerinde KKKA bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılıyor. Din görevlisi ve muhtarlar gibi kanaat önderleri de vatandaşları hastalık konusunda bilgilendiriyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik hatırlatma eğitimleri ve gerekli korunma tedbirleri konusunda farkındalık oluşturulmasına dair aktiviteler sürdürülüyor. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde, okullarda da Bakanlık tarafından hazırlanan afiş ve broşürler kullanılarak, belirlenen mesajlar ve bilgiler çerçevesinde eğitim çalışmaları yapılıyor.

Bakanlık tarafından lansmanı 2019'da yapılan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023) kapsamında KKKA'nın kontrolüne yönelik strateji ve aktiviteler uygulanıyor.

Keneler için kritik uyarı! 900 hastalığı insanlara taşıyabilir Yaz mevsiminin gelişi ile beraber artan kene vakaları için uyarı üstüne uyarı yapılırken bir kenenin 900’e yakın hastalığı canlılara nakledebileceği kaydedildi.

Uzman isim uyardı: Kene vakalarında artış bekleniyor Havaların ısınmaya başlaması ile kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da görülmeye başlandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı büyük şehirlerden kırsal alanlara göçün artması nedeniyle bu sene kene vakalarında artış bekleniyor.