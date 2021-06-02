Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha koronavirüs gündemiyle toplanacak.

GÜNDEM AŞI TEDARİĞİ VE AŞI PLANLAMASI

Saat 16:30’da video konferans yöntemiyle başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

Kurul gündeminde, aşı tedariği ve aşılama planı var.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapması bekleniyor.

1 Haziran 2021 koronavirüs vaka sayısı belli oldu Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.