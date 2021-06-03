Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Genel tedbirlere uyan anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik geçirdiklerini ve normal doğum yaptıklarını hatırlatan Dr. Yılmaz “Covid pozitif gebeler hastalığı çoğunlukla hafif semptomlarla atlatıyor. Eğer anne yoğun bakımdaysa veya genel durumu kötüyse acilen sezaryen doğum uygulanabilir fakat genel durumu iyiyse sezaryen doğum uygulanmasına gerek yok, normal doğum yapılabilir” diye konuştu.

ANTİKORLAR BEBEĞE GEÇİYOR

Koronavirüs sonrası oluşan hastalığa karşı koruyucu antikorların bebeğe geçtiğini ifade eden Dr. Yılmaz “Annede olan antikorlardan immünglobulin G (IgG) dediğimiz antikorlar plasentadan bebeğe geçebilir. Bu antikorlar hastalığı geçirdikten sonra oluşan koruyucu antikorlardır. Yine aynı şekilde aşı sonrasında da IgG tipinde antikorlar oluşur ve bebeğe geçebilir. Hastalığın aktif döneminde oluşan IgM tipindeki antikorlar ise plasentadan bebeğe geçemez” dedi.

İngiliz profesörden tavsiye: Hamilelere aşıda öncelik tanınmalı İngiltere’de Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmada, Covid’siz 1.400 hamile kadından birinin, Covid’li 700 hamile kadından ise hepsi de koronavirüsle alakalı olmak üzere 11’inin öldüğü belirlendi.