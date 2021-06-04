Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Polonya’da 5 ila 10 yaşlarındaki sağlıklı 187 çocuk üzerinde araştırma yapıldı. Bu çocukların 63’ü vejetaryen (etyemez), 52’si vegandı (etin yanı sıra hiçbir hayvani ürün yemeyen). Çocuklardan 72’si ise her türlü besini yiyordu. Araştırmada etin yanı sıra süt, yumurta hatta bal bile yemeyen vegan çocuklar diğerlerinden ortalama üç santim kısa çıktı. Bunların kemiklerinin de daha zayıf olduğu, kemiklerinde mineral muhtevasının az olduğu belirlendi.

B12 EKSİKLİĞİ 3 KAT FAZLA

Araştırmaya göre, vegan çocuklarda her türlü besini yiyenlere göre B12 vitamini eksikliği de üç kat fazla. Araştırmacılardan Profesör Mary Fewtrell, “Vegan çocukların düşük kemik kütlesine sahip olduğunu tespit ettik. Bu durum, çocukların kemiğe özgü besin gereksinimlerinin daha yüksek olduğu ergenliğe zayıf kemiklerle girecekleri anlamına geliyor. Gelecekte osteoporoz ve kırık riskini azaltmak amacıyla çocuklarda kemik sağlığının en üst düzeye çıkarılmasını öneriyoruz” dedi.

Araştırmanın veganlar için tek iyi tarafı, kolesterollerinin ve vücut yağ oranlarının daha düşük olması.

Sağlıklı beslenme için tabaklarınız ‘renkli’ olsun Sağlıklı beslenmek için tabaklarımızın 'renkli' olması ve her besin grubundan yeterli miktarda bulunması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, “Yeşil, sarı, turuncu, beyaz, kırmızı ve mor, tüm bu besinlerin vücudumuza sağladığı yararlar da farklı” diyerek renklerine göre 4 gruba ayırdığı besinlerin faydalarını anlattı.

Tek öğün beslenmenin zararları saymakla bitmiyor Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulundu. Balcı, bu beslenme biçiminin pek çok rahatsızlığa ve hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.