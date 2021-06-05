Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla koronavirüs sebebiyle gerçekleşen ölümlere dikkat çekerek, sayının bugün 100'ün altına indiğini, dikkat ve aşı duyarılığı ile kontrolün sağlandığını belirtti.

"KARARLILIKLA DEVAM EDELİM"

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vefat sayımız bugün 100’ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'dan sevindiren mesaj: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz Koronavirüsle mücadelede kullanılması önemle dikkat çekilen maske ile alakalı Bakan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." diyerek ümitlendiren açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs tarihleri arasını kapsayan illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını tablo ile açıkladı.