Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyot yetersizliğinin sebep olduğu hastalıklar anne karnında başladığını söyleyen Beslenme Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu ''İyodu yetersiz olan annelerden doğan çocuklarda kas erimesine sebep olan, zihinsel kapasiteyi düşüren, konuşmada ve öğrenmede güçlüğe neden olan, sağırlık ve dilsizliğe kadar giden, tembellik ve isteksizlik ile sonuçlanan kretinizm hastalığı görülür. Verilere göre yirmi milyondan fazla çocuk iyot yetersizliğine bağlı beyin fonksiyonları bozukluğu yaşamaktadır. Gebelik döneminde anneler iyot değerlerine baktırmalı, eksikliğinde doktor önerisi ile takviye almalıdırlar'' dedi. ''Guatrın en yaygın sebebi yetersiz iyot alınmasıdır'' hatırlatmasını yapan Aksoylu, aşırı iyot tüketiminin zehirlenmelere yol açacağı konusunda uyarısında bulundu. İyodun en iyi kaynağının tuz olduğunu vurgulayan Aksoylu “Yapılan bazı çalışmalar günlük 2 mg iyot alımında herhangi bir zehirlenme etkisi olmadığını ortaya koyuyor. Ancak hipertiroidisi olanların iyot tüketimini kısıtlaması gerekir” dedi.