Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'la mücadele, kısıtlama tedbirleri ve aşı çalışmalarıyla etkin bir biçimde yürütülüyor. Vaka sayılarına da ciddi oranda yansıyan bu süreç başarili bir biçimde yönetiliyor.

BİRİNCİ DOZ 17 MİLYON, İKİNCİ DOZ 13 MİLYON

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 433 bin 783, ikinci doz aşı 13 milyon 8 bin 113 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 441 bin 896 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528'e ulaştı.

İLLERE GÖRE AŞI ORANLARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 955 bin 29, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 82 bin 263 toplamda 5 milyon 37 bin 292, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 451 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 101 bin 812 toplamda 2 milyon 552 bin 963, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 182 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 766, toplamda 2 milyon 81 bin 899 doz olarak kayıtlara geçti.

Çin'den Sinovac kararı:3-17 yaş da aşı olacak Dünya genelinde çocukların aşılanmasına dair çekimser bir tutum benimsense de Amerika'dan sonra Çin'de kendi üretimi olan Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.

Bakan Koca'dan 'korona ölümleri' açıklaması Bakan Koca, "Bugün 100'ün altına indi" diyerek koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının azaldığına, dikkat ve aşı ile de salgının kontrol altına alınmaya başladığına dikkat çekti.