Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre yalnızca Avrupa’da her yıl 23 milyon kişi sağlığa uygun olmayan yiyecekler sebebiyle hastalanıyor. Bunlardan yaklaşık beş bini hayatını kaybediyor. Sağlıksız gıdaların 200’den fazla hastalığa sebep olduğunu söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık “Endüstriyel gıdaların yanı sıra tedarik zincirinde yaşanan en küçük bir hata bile gıdanın bozulmasına yol açabiliyor. Bu durum karın ağrısı gibi daha kısa süreli rahatsızlıklara sebebiyet verebildiği gibi uzun süreli ishale veya karaciğer rahatsızlıkları, çeşitli kanser türleri gibi ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, hamileler, yaşlılar ve herhangi bir hastalığı bulunanlar sağlıksız gıdalardan daha fazla etkileniyor” dedi. Prof. Dr. Yasemin Açık, evde gıda güvenliğini sağlamak için 10 önemli ipucu paylaştı.

ALIRKEN DE PİŞİRİRKEN DE DİKKAT!

¥ Bombe yapmış, delinmiş, yıpranmış, sızıntı olan ambalajlı gıdaları satın almayın.

¥ Ürünün son kullanma tarihine, analiz değerlerine dikkat edin.

¥ Sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice ovarak veya temiz bir fırça yardımıyla yıkayın

¥ Çapraz bulaşmayı önlemek için et, sebze ve ekmek için ayrı ayrı kesme tahtaları kullanın. Et ve süt ürünlerinin diğer gıdalarla temasını önlemek için ürünleri iyi paketleyerek buzdolabının farklı raflarına dizin.

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİ BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRÜN

¥ Gıdaları saklarken gazete kağıdı gibi malzemeler yerine, buzdolabı poşeti, streç gibi materyalleri tercih edin.

¥ Dondurulmuş ürünleri oda sıcaklığında değil buzluktan çıkarıp buzdolabına koyarak çözdürün. Dışarıda çözdürmeniz gerekirse de kesinlikle güneş ışığına maruz bırakmayın ve gıdanın üzerini örtün.

YUMURTALARI MUTLAKA YIKAYIN

¥ Gıdaları mikroplardan, bakterilerden ve diğer zararlı maddelerden arındırmak için etleri içi kırmızı kalmayıncaya kadar pişirin, yumurtayı katılaşıncaya kadar kaynatın.

¥ Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerini buzdolabında, 0-4 derecede muhafaza edin.

¥ Yumurtaları buzdolabında diğer gıdalar ile temas etmeyecek şekilde, yıkamadan muhafaza edin, pişirmeden hemen önce mutlaka yıkayın.

¥ Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümünü tüketmeyin. Çünkü küflenme, çürüme ve bozulma gıdanın bütününü olumsuz etkiler.