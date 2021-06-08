Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Bütün dünyada Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için aşılama sürerken bilim adamları, hastalığı geçirenlerin bağışıklık sürelerini incelemeye devam ediyor. Uzmanlar, hastalığı geçiren kişilerin ortalama altı ay boyunca hastalıktan korunduğunu düşünüyor. Ancak son olarak İtalya’da yapılan bir çalışma, Covid-19 geçirenlerde oluşan bağışıklığın en az bir yıl koruyucu olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmada Covid-19 geçiren 1.579 kişiden sadece beşinin yeniden hastalandığı, onlardan da birinin hastaneye yattığı tespit edildi. Bu da yeniden enfeksiyonun nadir olarak bir yılda yüzde 0,31 oranında görüldüğünü ortaya koydu. Öte yandan gerek hastalığı geçirenlerin gerekse aşılananların ek dozlara ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.

ORTALAMA 6 AY

Hastalığı geçirenlere tek doz hatırlatma aşısı yapılması planlanıyor. Hastalığı ağır geçirenlerde bağışıklık süresi uzasa da, ortalama altı ay koruyuculuğun sağlandığı tahmin ediliyordu. Bu sebeple hastalığı atlatanlara altı ay sonra tek doz hatırlatma aşısının yapılabileceği konuşuluyordu. Ancak bağışıklığın bir yıl sürdüğü yönündeki araştırmalardan sonra bu sürenin uzatılabileceği düşünülüyor.

Pandemi öncesinde Covid aşısını bulmuş Zhou Yusen isimli Çinli bir bilim adaının 24 Şubat'ta Çin Halk Kurtuluş Ordusu adına bir Covid-19 aşısı için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

ÜÇÜNCÜ DOZ İÇİN VERİ TOPLANACAK

Ayrıca iki doz şeklinde uygulanan aşıların, üçüncü doz tartışmaları da yapılıyor. Hem CoronaVac hem de BioNTech aşılarında hatırlatma dozlarının gerekeceği belirtiliyor. Uzmanlar, CoronaVac aşısı olan kişilerin üçüncü dozlarının, ikinci dozdan altı ay sonra, BioNTech aşısı olanlarda ise bir yıl sonra yapılabileceğini düşünüyor. Türkiye de üçüncü doz hatırlatma aşılarının ne zaman yapılması gerektiğini araştıracak.

HATIRLATMA AŞISI YAPILACAK

Sinovac aşısının Faz-3 çalışmalarına katılan kişilerin ikinci dozlarının üstünden altı ay geçti. Aşısının üzerinden altı ay geçen grubun, bir kısmına hatırlatma aşısı olarak BioNTech bir kısmına ise CoronaVac aşısı yapılması planlanıyor. Böylece üçüncü dozda hangi aşının ne yönde bağışıklık oluşturduğu da gözlemlenmiş olacak. Sonbaharda araştırmalar sonucu elde edilen verilerle üçüncü doz uygulamasının nasıl yapılacağının netleşmesi bekleniyor.

Aşı miktarı artıyor, vakalar düşüyor Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştığı öğrenildi.