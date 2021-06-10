Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, ülkemizde birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 18 milyon 566 bin 242 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran kişi sayısı ise 13 milyon 455 bin 919 kişi oldu.

32 MİLYONU AŞKIN AŞILAMA

Böylece Türkiye'deki toplam aşılama sayısı 32 milyon 22 bin 45'e ulaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ GÜNCEL TABLO

Birinci ve ikinci doz aşı sayısı İstanbul'da 5 milyon 356 bin 737, Ankara'da 2 milyon 687 bin 155, İzmir'de de 2 milyon 178 bin 887'ye yükseldi.

BAKAN KOCA’DAN AŞILAMADA YAZ HEDEFİ

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başladı. Haziran ayında yeni gelecek aşılarla birlikte 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

Fahrettin Koca 8 Haziran itibarıyla aşı programına yeni grupların da dahil edildiğini duyurdu.Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile üniversitede görevli öğretim üyeleri ve personel bugünden itibaren aşılanmaya başlayacak.

Türkiye'de aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları hız kesmeden sürerken, Sağlık Bakanlığınca, uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarının 31 milyon 755 bin 665'e ulaştığı öğrenildi.

ABD'de aşılama hız kesti, 4 Temmuz hedefi tehlikeye girdi ABD'de, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının hız kesmesinin ardından Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği hedef zora girdi.

Türkiye KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi ​Türkiye'nin KKTC'nin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek devam ediyor. Türkiye tarafından gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa’ya ulaştı.