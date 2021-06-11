Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’de Covid-19 aşısından iki doz yaptıran 226 gencin kalbinde kalp kası iltihabı (miyokardit) ve kalp zarı iltihabı (perikardit) görüldü. Hastalığın daha çok 20 yaşının altındaki erkeklerde tespit edildiği açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), durum üzerine konu hakkında acil toplantı yapma kararı aldı. Toplantı 18 Haziran’da yapılacak.

18'İ HASTANEYE KALDIRILDI, 3'Ü YOĞUN BAKIMDA

Kalpte iltihaplanma vakalarının 167’si ilaçlarla tedavi edilip iyileşirken üçü yoğun bakım servisine olmak üzere 18’i hastaneye kaldırıldı, 41’inin de halen semptomları devam ediyor.

ABD’de 130 milyon kişiye iki doz Pfizer ve Moderna aşısı yapıldı. CDC, 12 yaşından büyüklere aşıyı tavsiye etmeye devam ediyor.

AŞI OLDU, SESİ GİTTİ

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde de 43 yaşındaki Sofia Gomes, ikinci doz AstraZeneca Covid aşısı olduktan sonra sesini kaybetti. Artık konuşamayan Gomes bir hafta hastanede kaldı, doktorlar da hastalığına anlam veremedi. Kadın, sesini kaybetmesine aşıya karşı alerjik reaksiyon göstermesinin yol açtığını savunuyor. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ise kadının sesini kaybetmesiyle aşı arasında bağlantı olduğuna dair "delil bulunmadığını" bildirdi.