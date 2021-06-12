Gebelikte beslenmenin diğer dönemlerden çok daha önemli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Korkmaz "Anne karnındaki bebeğin beslenmesi için, kadınlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak bu, eskilerin tavsiyesine uyarak anne adayı iki kişilik yemek yiyecek anlamına gelmemelidir. Unutulmamalıdır ki fazla beslenme hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir" ifadesini kullandı. Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir anne adayının doğru beslenmeyle gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında kilo alması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Gebelikte iki kişilik yemeyin!
12.06.2021 - 02:29 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gebelikte alınan fazla kiloların anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hatice Korkmaz "Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum, iri bebek ve bebekte ani ölüm riskini arttırır" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hamilelik,hamilelikte beslenme,
793031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/793031.aspx
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