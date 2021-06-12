Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebelikte beslenmenin diğer dönemlerden çok daha önemli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Korkmaz "Anne karnındaki bebeğin beslenmesi için, kadınlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak bu, eskilerin tavsiyesine uyarak anne adayı iki kişilik yemek yiyecek anlamına gelmemelidir. Unutulmamalıdır ki fazla beslenme hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir" ifadesini kullandı. Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir anne adayının doğru beslenmeyle gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında kilo alması gerektiğini de sözlerine ekledi.