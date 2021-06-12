Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çözünebilir lif gibi besin ögeleri bakımından zengin C ve A vitaminlerini de içeren yeşil eriğin doğru miktarda tüketildiğinde cilt, kalp ve damar, karaciğer ve bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğunu söyleyen Medipol Esenler Üniversite Hastanesinden Diyetisyen Öznur Akgöz, aşırı miktarda yenen eriğin sindirim sistemini bozduğunu, tuz ile yenen eriğin ise yüksek tansiyon ve ödeme yol açtığını belirtti. Yeşil eriği mevsiminde tuzsuz olarak günde 1 porsiyon tüketmek gerektiğini hatırlatan Akgöz “Yeşil erik glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini aniden yükseltmez. Bu nedenle diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir” dedi.
Yeşil eriğin fazlası sindirim sistemini bozuyor
12.06.2021 - 02:31 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birçok kişinin büyük bir iştahla beklediği yeşil erik çıkmaya başladı.
Kaynak: AA
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793032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/793032.aspx
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