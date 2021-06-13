Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." dedi.

Böylelikle Türkiye genelinde toplam aşı yapılanların sayısı 33.326.184'e yükseldi. Birinci doz uygulanan kişi sayısı ise 19.676.277.

Son 24 saatte aşı miktarı 455 bin 770 arttı Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 33 milyon 247 bin 651'e ulaştığı öğrenilirken, bu oranlarda son 24 saatte 455 bin 770 artış olduğu gözlemlendi.

Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllülük çağrısı Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" dedi.