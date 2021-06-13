Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede hayati değer taşıyan aşı uygulamaları hız kesmeden sürüyor. İkna timlerinin başarılı çalışmaları ve toplum bilincinin artmasıyla sırası gelen vatandaşlar aşılarını olmaya özen gösteriyor. Öyle ki Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

TOPLAM AŞI ORANI 33 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 16 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 695 bin 543 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 712 bin 157 olarak gerçekleşti.

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.

İLLERE GÖRE AŞI DAĞILIM ORANLARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 512 bin 481, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 236 bin 933, toplamda 5 milyon 749 bin 414, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 702 bin 674, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 77, toplamda 2 milyon 852 bin 751, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 599, ikinci doz aşı sayısı 939 bin 978, toplamda 2 milyon 298 bin 577 doz olarak kayıtlara geçti.

G7, gelişmekte olan ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlayacak İngiltere’de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde gelişmekte olan ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanmasına yönelik anlaşmaya varan liderler, daha fazla aşı dozunun bağışlanması için G20 ve diğer ülkelerle çalışacaklarını bildirdi.

Dünyada 2 milyar 336 milyon dozdan fazla Kovid aşısı uygulandı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 336 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 33 milyon 530 bin 975 doz ile 10. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.