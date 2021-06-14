Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 892 milyon 770 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 309 milyon 320 bin ile ABD, 254 milyon 8 bin ile Hindistan, 78 milyon 130 bin ile Brezilya, 71 milyon 340 bin ile İngiltere, 60 milyon 110 bin ile Almanya, 44 milyon 130 bin ile Fransa, 42 milyon 250 bin ile İtalya, 36 milyon 980 bin ile Meksika, 34 milyon 169 bin ile Türkiye, 32 milyon 830 bin ile Rusya, 32 milyon 280 bin ile İspanya, 31 milyon 730 bin ile Endonezya, 29 milyon 20 bin ile Kanada, 24 milyon 470 bin ile Polonya ve 23 milyon 690 bin ile Japonya izledi.

2 MİLYAR 388 MİLYON DOZ AŞILDI

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 388 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 139,61 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller’de 139,51, Malta'da 132,98, San Marino'da 128,09, İsrail'de 122,74, Bahreyn'de 111,17, Moğolistan'da 107,93, Şili'de 106,74 ve İngiltere'de 105,09 oldu.

TÜRKİYE 10. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 34 milyon 169 bin 57 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 40,38 oldu. 20 milyon 424 bin 705 kişiye ilk doz, 13 milyon 744 bin 352 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor.

Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 767 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 820 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruba dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

DSÖ: G7'nin 870 milyon doz aşı bağışı yetmez DSÖ Genel Direktörü, G7 ülkelerinin bağışladığı 870 milyon doz aşıyı memnuniyetle karşıladığını belirtirken daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.