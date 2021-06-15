Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildiğini duyurdu.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak Son dakika haberini Sağlık Bakanı Koca verdi. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek, işte detaylar...

Koca, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

Böylece aşı programı kapsamında, şimdiye kadarki en büyük grup aşı programı kapsamına alınmış oldu.

Türkiye'de SGK'ya kayıtlı 21 milyondan fazla çalışan bulunuyor.

Bakan Koca silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'nin Develi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.