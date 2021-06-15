Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede hayati değer taşıyan ve tam normalleşme için en önemli gereklilik olan aşı ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yarın için 484 bin 483 aşı kapasitesi ile randevuların açılacağının altını çizerek, vatandaşları asi rekoru için harekete geçme çağrısında bulundu.

"NE KADAR TALEP, O KADAR AŞI"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan, aşıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Memişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yarın için 484 bin 483 aşı kapasitesi ile randevularımızı açtık vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ne kadar talep, o kadar aşı! Maşallah Haydi İstanbul rekora.”

TOPLAM DOZ MİKTARI 35 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

Aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttığı öğrenildi.

Yerinde aşı uygulaması başlıyor Sağlık Bakanı Koca, "Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz." açıklamasını yaptı.