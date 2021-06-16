Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." dedi.

Türkiye genelinde aşılama hız kazanırken, yerinde aşı uylamasına, aynı gün randevu aynı gün aşı uygulaması da eklenerek vatandaşların aşıya ulaşım imkanları kolaylaştırıldı.

Pazartesi itibariyle yaş haddinin 40'a düşürülmesiyle birlikte iyice hızlanan aşılanma verileri, hedeflenen 1 milyon doz oranına ulaşılmasının kolaylaşmasına ön ayak oldu.

TOPLAM DOZ MİKTARI 35 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

İLLERE GÖRE AŞI DAĞILIMI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

"1 MİLYON HEDEFİNE ULAŞTIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatleri itibariyle 1 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

İstanbul'da 484 bin 483 aşı kapasitesi ile randevuların açıldığını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, bugün vatandaşları rekor kırmaya davet etti.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı. Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

Yerinde aşı uygulaması başlıyor Sağlık Bakanı Koca, "Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Hastanelerde aşı yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından hastanelerin önünde uzun koronavirüs aşısı kuyruklar oluşturdu.