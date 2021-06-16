Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar:

"Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz."

"Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım."

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana çok az bir zaman kaldı."

"Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım."

"Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."

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