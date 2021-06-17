Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Periton diyalizinin hemodiyalize göre hastaya daha geniş özgürlük alanı sağladığını aktaran Doç. Dr. İnci “Periton diyalizi karın boşluğuna yerleştirilen ince yumuşak bir kateterle karın içine belirli miktarlarda solüsyonlar doldurularak karın zarı aracılığıyla yapılıyor. Aktif hayatına ve işine devam etmek isteyenler, periton diyalizini tercih ediyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, periton diyalizi yapılan son dönem böbrek hastalarında, nakledilen böbreğin hemodiyaliz gören hastalara göre daha erken çalışmaya başladığı gösteriyor” şeklinde konuştu.

Böbrek hastalığı hafızayı olumsuz etkiliyor İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde yapılan bir çalışma böbrek hastası olan yaşlılarda demans riskinin arttığını gösteriyor.

Fazla tuz böbreklere zarar veriyor Diyabet ve hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebepleri olarak öne çıkıyor. Tuz tüketimi artıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sonuç olarak aşırı tuz tüketimi böbreklere de zarar veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Omirova, tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin kronik böbrek yetmezliğini önlemede etkili olduğunu söyledi.