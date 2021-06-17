Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında eşi Özlem Türeci ile birlikte aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin, dünya kamuoyunu sarsacak uyarılarda bulundu. Hindistan'da tespit edilen Hint varyantıyla alakalı bilgiler veren Şahin, dördüncü dalganın gerçekleşebileceğini bildirdi.

"DELTA VARYANTI VAKALARI HALA ARTIYOR"

Barrons Teknoloji Yatırım Konferansı’nda konuşmacılara hitap eden Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüse dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak bilgiler verdi. Şahin, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin halihazırda ikinci doz aşısını yaptırdığı İngiltere’de delta varyantı vakaları hala artıyor" dedi. Bununla birlikte Şahin, yeterince dikkatli olunmaması halinde, belirli alanlarda dördüncü bir dalgayla karşılaşabileceği uyarısını yaptı.

"BİR SONRAKİ DALGAYI YAŞAYABİLİRİZ"

Bilim insanı, “Güçlendirici dozlar beklemede tutulur ve kısıtlamalar yavaşça kaldırılsaydı böyle bir sonuç önlenebilirdi. Ancak, enfeksiyon oranları düşerse, bu iyi bir durumda olduğumuz anlamına gelir. Eğer vakalar artıyorsa bir sonraki dalgayı yaşayabiliriz” diye konuştu.

"GÜÇLENDİRİCİ AŞI 6-9 AY SONRA YAPILABİLİR"

Öte yandan Şahin, iki doz aşılamadan altı ay sonra antikor seviyeleri düştüğü için ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek” dedi.

Merkel, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakları konusunda Uğur Şahin’le görüştü Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD yönetiminin desteklediği "korona virüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması" teklifine karşı olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.