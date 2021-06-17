Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede Türkiye, oldukça başarılı bir süreç yürütüyor. Tedbir uygulamalarının yanı sıra aşı temini ve toplum bilincinin sağlanmasında da önemli başarılara imza atan Türkiye, aşıda her 1 milyon kişide günlük sayısına göre, dünyadaki en yüksek rakama ulaştı.

"DAHA DA İYİ BİR SONUÇ BEKLEYİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

AŞIDA YAŞ HADDİ 35'E DÜŞÜRÜLDÜ

Son olarak bugün 35 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için randevu sistemi aktif hale geldi. Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182 hattı üzerinden randevularını alarak aşılarını olabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre artık vatandaşlar aynı gün içerisinde randevusunu alıp aşısını olabiliyor.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan aşı açıklaması Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan aşı açıklamasında, onay verilmiş aşıların tümünün AB'de görülen tüm varyantlara karşı etkili olduğu bildirildi.

Yurt genelinde 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 35 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.