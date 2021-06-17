Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 21.00'de Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

TOPLAM 216 BİN DOZ AŞI

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 216 bine doza ulaştı.

Gece geç saatlerde bir miktar aşının daha KKTC'ye gelmesi bekleniyor.

ÜSTEL: HER HAFTA SİNOVAC AŞISI GELECEK

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temaslarına ilişkin Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) yaptığı değerlendirmede, temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'den her hafta belirli sayılarda aşının KKTC'ye gönderileceğini ve aşılama seferberliği başlatılacağını vurgulamıştı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nden her hafta Sinovac aşılarının geleceğini belirterek, "Bu doğrultuda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ve özellikle aşılama merkezlerimizin de dışına çıkarak, özel hastanelerle ve Yakın Doğu Hastanesi ile de iş birliği içerisinde bu aşılamaya hız katmış olacağız." açıklamasını yapmıştı.

Türkiye KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi ​Türkiye'nin KKTC'nin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek devam ediyor. Türkiye tarafından gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa’ya ulaştı.

KKTC'ye gidecekler dikkat! Eski kimlikliler giremeyecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecekler için yeni bir karar alındı.