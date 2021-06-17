Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına, ek ödeme yapılmasına ilişkin genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

4 AY SÜREYLE ÖDEME YAPILACAK

"Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgede; Covid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkat çekilerek, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

YÖK'ten, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara ek ödeme YÖK, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara yeniden "ek ödeme" için harekete geçildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığına bağlı personele 4 ay ek ödeme Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.