Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplum bilincinin artması ve yaş haddinin 35'e düşürülmesiyle birlikte hız kazanan aşı uygulamaları başarıyla sürdürülüyor. Sırası gelen vatandaşların sağlık kurumlarının önünde adeta kuyruğa girmesi toplumsal bağışıklığa giden yolda önemli gelişmeler kat edildiğinin göstergesi olmuş durumda. Bu doğrultuda Bakan Koca tarafından yapılan paylaşımla aşı doz oranının 40 milyonu geçtiği görüldü.

"40 MİLYONUNCU AŞIYI O YAPTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 40 milyonu aştı Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunun açılışında yaptığı konuşmada "Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli" ifadelerini kullandı.