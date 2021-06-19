Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hastalığın kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Kayalı, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: Karakteristik olarak hastalar geceleyin ‘uyuşuk el’ ile uyanırlar. Uyuşma hissini el sallayarak, sarkıtarak veya parmakları ovalayarak hafifletmeye çalışırlar. Ellerini koyacak yer bulamazlar, çoğu hasta elini duvarlara dayama ihtiyacı duyar. Ellerini sıcak ya da soğuk su altına tutma ihtiyacı hissederler ancak hiçbir pozisyonda ağrıları geçmez. Uyuşukluk avuç içinde, özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında meydana gelir. El el sıkmada kuvvetsizlik, çaydanlık veya tencere bile kaldıramama gibi güçsüzlükler kaslarda erime ile birlikte olabilir.