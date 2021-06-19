Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Mesane kanserinin dünyada 100 bin kişiden 9’unda görüldüğünü, Türkiye’de ise görülme sıklığının yıllar içinde arttığını belirten üroloji uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay “Böbreklerden idrar yolu aracılığıyla gelen idrarı depolamakla görevli olan mesanenin iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlerle ortaya çıkan mesane kanseri genel olarak daha yaşlılarda görülür. Ancak son yıllarda 40 yaş altındaki genç nüfusta da önemli bir artış görülüyor. Sigara, mesane kanserini ortaya çıkaran en önemli faktör. Sigara mesane kanseri riskini 6 kat artırıyor” dedi.