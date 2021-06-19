Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, tam normalleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aşıda yaş haddinin 30'a düşürülmesiyle birlikte sonuçların daha da iyi oranları geleceği beklentisi yüksek. Bu doğrultuda, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Covid-19 testinin yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi ise pozitif çıktı. Vaka düşüşünün önümüzdeki günlerde de süreceği bekleniyor.

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüsle birlikte kalp hastalıkları arttı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Hakan Karpuz, Covid-19’a yakalanıp da hayatını kaybeden kişilerin büyük çoğunluğunu kalp hastalarının oluşturduğunu belirtti.

İngiltere’de koronavirüs vakaları bir haftada iki kat arttı Yakında koronavirüs kısıtlamalarını kaldırarak normalleşmeye geçmeye hazırlanan İngiltere’de koronavirüs vakaları Hindistan varyantı sebebiyle uzun bir aradan sonra yeniden artmaya başladı.

Moskova'da koronavirüs tedbirleri 29 Haziran'a kadar uzatıldı Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklandı.