Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşıda yaş haddinin düşürülmesiyle uygulanan doz rakamlarında rekor oranlara koşuldu. Aşı uygulamalarının hızı, toplumsal bağışıklığa ulaşmanın yolunu her geçen gün daha da kısaltıyor. Bu kapsamda son bir haftada aşı uygulamasının 7 milyon 773 bin 105 arttığı öğrenildi.

TOPLAM DOZ MİKTARI 41 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞI ORANLARI

İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.

Dünyada 2 milyar 621 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 621 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 41 milyon 243 bin 45 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda hedef Eylül-Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında 5000 civarında olan vaka sayısının fazla olduğunu belirterek, "Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim, hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım" dedi. Yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, bu konuda da hedefin eylül-ekim gibi üretime geçmek olduğunu belirtti.