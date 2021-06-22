Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama yaşının 25'e indiğini duyurdu.

İLK RANDEVULAR YARIN

Koca, paylaşımında, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun." ifadelerine yer verdi.

Aşılamada yeni yaş grubuna geçildiğini ve ilk randevuların yarından itibaren alınabileceğini duyuran Bakan Koca, gençlere mesaj vererek, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." açıklamasını yaptı.



KOCA: AŞILAMADA EN HIZLI TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, Türkiye'nin, 14-20 Haziran arasında, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu açıklamıştı.

Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısının yapıldığını bildiren Bakan Koca, "Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, Covid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'dan Serpil ebeye teşekkür Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz bu süreçte yapmış olduğu fedakarlığından ötürü teşekkürlerini iletti.

Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin Türkiye, 14-20 Haziran'da Covid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.